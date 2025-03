Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn: Exhibitionist entblößt sich auf offener Straße vor einem 8jährigen Mädchen

Oldenburg (ots)

Mitten auf offener Straße in einer Wohnsiedlung im Bad Zwischenahner Ortsteil Ofen hat sich am Sonntagnachmittag ein bislang unbekannter Exhibitionist vor einem 8jährigen Mädchen entblößt. Der Vorfall ereignete sich am heutigen Sonntag zwischen ca. 15:00 Uhr bis ca. 15:15 im Heideweg in Höhe der Kreuzung Einsteinstraße und Spatenweg. Zu dieser Uhrzeit befand sich ein 8jähriges Mädchen auf dem Nachhausweg, als es von einem bislang unbekannten Mann auf der gegenüberliegenden Straßenseite wahrgenommen wurde. Dieser entblößte sich kurzzeitig durch Herausholen des Geschlechtsteils. Das Mädchen begab sich unverzüglich zum nahegelegenen Elternhaus und berichtetet dort von dem Erlebnis. Anschließend verständigten die Eltern die Polizei über den Vorfall. Da sich aufgrund der schönen Witterung viele Spaziergänger und Fahrradfahrer in diesem Bereich aufgehalten haben, werden mögliche Zeugen dringend gebeten sich bei der Polizei Bad Zwischenahn unter Tel.: 04403/927-115 zu melden. Die bislang unbekannte Person wird als männlich, ca. 30 bis 40 Jahre alt, sehr kurze dunkle bis dunkelblonde Haare mit einem schwarzen T-Shirt und darunter einem weißen Longsleeve sowie eine beigen Jogginghose beschrieben. Außerdem war diese Person mit einem schwarzen Fahrrad unterwegs. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Eltern ihre Kinder zu dem Thema "Ansprechen durch fremde Personen" und "Verhalten gegenüber fremden Personen" zu sensibilisieren.(292036)

