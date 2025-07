Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Erfolgreiche Vermisstensuche

Jena (ots)

Am Freitagmorgen wurde der Polizei Jena durch eine besorgte Mutter gemeldet, dass ihre 17-jährige Tochter aus der Wohnung in Jena Winzerla verschwunden ist. Zum Hintergrund des Verschwindens wurde bekannt, dass es zuvor zu einem Streit kam, da sich die Tochter das Bein gebrochen hatte und eine Gipschiene angelegt bekam. Die Vermisste hatte sich die Schiene jedoch selbst entfernt, da sie diese nicht tragen wollte. Nun sollte am Freitag bei einem erneuten Arzttermin eine neue Schiene angelegt werden, weshalb die Tochter schließlich die Wohnung verließ. Im Verlauf vom Freitag und auch in der Nacht zum Samstag kehrte die Vermisste nicht zurück nachhause. Glücklicherweise fiel einem aufmerksamen Beamten der Polizei Jena am Samstagmorgen auf dem Weg zur Arbeit eine junge Frau in Jena Ost in der Nähe der Griesbrücke auf, welche auf die Beschreibung der Vermissten passt. Durch die hinzugerufenen Beamten konnte schließlich bestätigt werden, dass es sich hierbei tatsächlich um die Vermisste handelt. Anschließend wurde sie nach medizinischer Behandlung wieder der Mutter übergeben.

