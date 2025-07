Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch - Unbekannte dringen in Einfamilienhaus ein

Vlotho (ots)

(jd) Nach ihrer Rückkehr gegen 21.45 Uhr stellten die Eigentümer eines Einfamilienhauses am Samstag (06.07.) fest, dass bisher unbekannte Täter in das Haus eingedrungen sind. Der oder die unbekannten Täter durchsuchten sämtliche Räume des Hauses an der Valdorfer Straße nach Diebesgut. Zudem verteilten sie in nahezu allen Räumen eine Flüssigkeit. Eine Aufstellung des Diebesgutes ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen, die die Kriminalpolizei übernommen hat. Nach ersten Ermittlungen gingen der oder die unbekannten Täter ein Fenster im Erdgeschoss des Hauses gewaltsam an, um in das Gebäudeinnere zu gelangen. Mögliche Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich unter 05221/8880 zu melden. Der Tatzeitraum liegt am Samstag zwischen 13.00 und 21.45 Uhr.

