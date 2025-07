Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Kassenautomat aufgebrochen - Polizei sucht Zeugen

Bünde (ots)

(hd) In der Nacht von Sonntag (06.07.20225) auf Montag (07.07.2025) wurde in Bünde ein Kassenautomat am Parkplatz eines an der Kaiser-Wilhelm-Straße gelegenen Modegeschäftes aufgebrochen. Aus diesem wurde Bargeld entwendet. Durch die Auswertung von Videoaufnahmen konnte festgestellt werden, dass sich die Straftat um 01:43 Uhr ereignete. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: männlich, u.a. bekleidet mit einem weißen Kapuzenpullover, einer langen Hose, und Sportschuhen der Marke Nike. Maskiert war er mit einer Schutzmaske und einer Sonnenbrille. Zeugen, die Angaben zu dem Unbekannten machen können, werden gebeten, sich unter 05221 / 888-0 zu melden.

