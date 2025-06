Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Kollision von Audi und Krad in Kreuzungsbereich: Vorfahrt übersehen.

Lippe (ots)

An der Kreuzung Biesterbergweg/Detmolder Weg/Laubker Weg ereignete sich am Sonntagnachmittag (29.06.2025) gegen 16 Uhr ein Verkehrsunfall. Ein 24-Jähriger aus Lemgo fuhr mit seinem Audi R8 vom Biesterbergweg kommend in Richtung Laubker Weg und übersah an der Kreuzung augenscheinlich einen vorfahrtberechtigten Kradfahrer. Der 16-Jährige aus Lemgo war mit seinem Krad der Marke "Beta" auf dem Detmolder Weg in Richtung Lemgo unterwegs. Durch die Kollision der beiden Fahrzeuge wurde der junge Kradfahrer über den Audi geschleudert und kam etwa 15 Meter hinter dem Auto zum Liegen. Der 16-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst ins Klinikum gebracht. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 125.000 Euro; sie waren nicht mehr fahrbereit.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell