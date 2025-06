Polizei Lippe

POL-LIP: Kalletal-Heidelbeck. Motorradfahrer von Fahrbahn abgekommen und schwer verletzt.

Auf der Heidelbecker Straße verunfallte am Samstagnachmittag (28.06.2025) gegen 17 Uhr ein Motorradfahrer - der Mann erlitt schwere Verletzungen. Der 26-Jährige aus Uchte fuhr mit seiner Kawasaki Z 1000 SX in Richtung Asendorf. In einer langgezogenen Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich mit seiner Kawasaki im Straßengraben, wo er nach rund 50 Metern bis in seine Endlage schleuderte. Der Schwerverletzte wurde von einem Rettungshubschrauber ins Klinikum gebracht. Auch ein Leitpfosten wurde beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Das Motorrad musste abgeschleppt werden.

