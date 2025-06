POL-LIP: Bad Salzuflen-Schötmar. Zeugen zu Brandstiftung gesucht.

Lippe (ots) - Im Imkerweg beschädigten Unbekannte am Freitag (27.06.2025) gegen 1 Uhr die Scheibe eines Ford Transits, um in das Fahrzeug zu gelangen und diverses Werkzeug der Marke "Bit" im Wert von rund 2.000 Euro zu stehlen. Der Wagen parkte auf einem Firmengelände. Zusätzlich gingen die Täter auch einen VW Transporter der Firma an. Sie hebelten an einem Fenster, aber schafften es nicht in das Fahrzeug zu gelangen. ...

