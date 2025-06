POL-LIP: Lemgo. Gasflaschen von Tankstellengelände gestohlen.

Lippe (ots) - In Nienhagen kam es am Wochenende zu zwei Wohnungseinbrüchen. Zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen (28./29.06.2025) verschafften sich Einbrecher auf bislang unbekannte Weise Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Herforder Straße. Sie durchwühlten die Räumlichkeiten auf der Suche nach Diebesgut und stahlen Bargeld. In der Weststraße gelangten ...

