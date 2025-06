Polizei Lippe

POL-LIP: Schieder-Schwalenberg-Brakelsiek. Besucher des Schützenfestes leistet Widerstand gegen Polizisten.

Lippe (ots)

Am frühen Samstagmorgen (28.06.2025) gegen 1.30 Uhr wurde die Polizei wegen einer Körperverletzung zum Schützenfest in den Sportweg nach Brakelsiek gerufen. Einem deutlich alkoholisierten 21-Jährigen sprachen die Beamten im Anschluss einen Platzverweis aus. Diesem kam der junge Mann aus Schieder-Schwalenberg jedoch nicht nach. Als er zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen werden sollte, leistete er massiven Widerstand gegen die Einsatzkräfte und sperrte sich vor den polizeilichen Maßnahmen. Die Polizisten brachten den Mann zu Boden und legten ihm Handfesseln an, um ihn mit dem Streifenwagen zur Wache zu bringen. Alle Beamten blieben unverletzt.

