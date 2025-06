Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - Alkoholisiert mit dem Pedelec verunfallt

Lippe (ots)

(BB) Am Samstagabend befuhr ein 63-Jähriger aus Bad Salzuflen mit seinem Pedelec die Schloßstraße in Bad Salzuflen-Schötmar in Fahrtrichtung Lagesche Straße. Auf der Höhe der Begastraße kam er ohne Fremdeinwirkung zu Fall. Durch den Sturz zog er sich eine Platzwunde im Gesicht zu. Ein Atemalkoholtest vor Ort verlief positiv. Er wurde leicht verletzt mit dem Krankenwagen einem Klinikum zugeführt. Dem 63-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Das Pedelec wurde sichergestellt. Eine Verkehrsunfallanzeige wurde gefertigt. Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat in Detmold unter der Telefonnummer 05231/609-0 zu melden.

