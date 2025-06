Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - Firmenfahrzeuge angegangen

Lippe (ots)

(BB) Am frühen Samstagmorgen gegen 05:40 Uhr wurde die Polizei in die Cäcilienstraße nach Bad Salzuflen gerufen. Vor Ort wurden die Beamten darüber informiert, dass bislang unbekannte Personen in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 01:53 Uhr zwei Firmenfahrzeuge angegangen sind. Aus einem der Fahrzeuge wurden diverse Werkzeuge entwendet. An dem anderen Fahrzeug hatten die Unbekannten vermutlich von ihrem Vorhaben abgelassen. Anschließend entfernten sich diese Personen in unbekannte Richtung. Zeugen, welche zur relevanten Zeit verdächtige Beobachtungen im genannten Bereich gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Lippe unter der Telefonnummer 05231/609-0 in Verbindung zu setzen.

