POL-LIP: Lemgo-Lieme - Einbruch in Mehrfamilienhaus

Lippe (ots)

(BB) Am Freitagnachmittag gegen 14:45 Uhr wurde die Polizei zu einem Wohnungseinbruch in Lemgo-Lieme, Bielefelder Straße gerufen. Vor Ort stellte sich heraus, dass der Hauseigentümer seine Wohnung am Freitag gegen 11:30 Uhr verlassen hatte. Bei seiner Rückkehr gegen 14:30 Uhr stellte er fest, dass seine Wohnungstür von Unbekannten aufgebrochen wurde. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde in der Wohnung nichts durchwühlt oder aber entwendet. Zeugen, welche im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen im genannten Bereich gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Lippe unter der Telefonnummer 05231/609-0 in Verbindung zu setzen.

