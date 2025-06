Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Barkhausen. Zwei Leichtverletzte und hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall auf Kreuzung.

Lippe (ots)

Am Donnerstagvormittag (26.06.2025) kam es gegen 11 Uhr an der Kreuzung Lemgoer Straße / Wahmbecker Straße / Zum Rotenberg zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Eine 88-jährige Detmolderin beabsichtigte mit ihrem Renault Captur von der Straße Zum Rotenberg kommend die Lemgoer Straße zu überqueren, um in die Wahmbecker Straße einzufahren. Dabei übersah sie einen 21-jährigen Detmolder, der mit seinem Mercedes-Benz E-Klasse die Lemgoer Straße in Fahrtrichtung Detmold befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß, wobei beide Fahrzeugführer leicht verletzt wurden und ins Krankenhaus gebracht werden mussten. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt rund 20.000 Euro geschätzt. Die Kreuzung musste zeitweise in Teilen gesperrt werden.

