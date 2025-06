Polizei Lippe

POL-LIP: Kreis Lippe. Warnung vor Betrug: Falsche Schreiben der gesetzlichen Unfallversicherung an Firmen.

Lippe (ots)

Die Kriminalpolizei warnt Firmen aktuell vor Betrügern, die im Namen der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) oder ihrer Mitglieder gefälschte Schreiben per E-Mail oder Post versenden. Am Freitag (27.06.2025) wurden in diesem Zusammenhang auch in Lippe mehrere Anzeigen erstattet.

Die Masche: Kriminelle versenden Nachrichten mit einem Anschreiben und einer Rechnung. Darin werden Betriebe über eine angeblich bestehende, verpflichtende Teilnahme an einem Präventionsmodul der DGUV informiert und zur Zahlung einer Teilnahmegebühr aufgefordert. In einer weiteren Variante enthalten die Betrugsschreiben eine "letzte Zahlungsaufforderung" - verbunden mit der Androhung von Vollstreckungsmaßnahmen und der Eintragung im Schuldnerverzeichnis.

Diese Schreiben sind nicht echt und stammen weder von der DGUV, noch von einem ihrer Mitglieder noch von einem Gerichtsvollzieher. Die DGUV weist darauf hin, dass ein so genanntes Präventionsmodul der DGUV nicht existiert.

Die Polizei warnt: Beantworten Sie diese Schreiben daher nicht und kommen Sie nicht der genannten Zahlungsaufforderung nach. Reagieren Sie nicht auf das Schreiben, sondern wenden Sie sich zur Einleitung rechtlicher Schritte an die Polizei. Auch Betroffene, die bereits Zahlungen geleistet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden und Anzeige zu erstatten.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell