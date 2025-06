Polizei Lippe

POL-LIP: Augustdorf - Skoda-Fahrer kommt von Fahrbahn ab und verletzt sich

Lippe (ots)

(Lip) Am Freitagnachmittag gegen 14:50 Uhr befuhr ein 45jähriger Bielefelder mit seinem Pkw Skoda die Waldstraße in Richtung Augustdorf. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er plötzlich nach links von der Fahrbahn ab, durchfuhr den Straßengraben und kam schließlich in einer Grundstückszufahrt zum Stehen. Hierbei verletzte der Fahrer sich leicht. Sein stark beschädigter Skoda war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An der Grundstücksmauer entstand ebenfalls Schaden. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat Lippe (Tel. 05231/609-0) in Verbindung zu setzen.

