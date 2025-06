Polizei Lippe

POL-LIP: Lage-Hagen - Nackter Mann greift erst Autofahrerin und dann Polizisten an

Lippe (ots)

(Lip) Am Freitagnachmittag (27.06.25) gegen 17:30 Uhr sorgte ein nackter Mann auf der Liemer Straße in Lage- Hagen für Aufsehen. Als eine 61jährige Lagenserin zu ihrem geparkten Pkw kam, stand hinter diesem ein 22jähriger, ebenfalls aus Lage stammender Mann splitterfasernackt. Als sie ihn ansprach, reagierte dieser sehr aggressiv und griff die Frau unvermittelt mit Fäusten und Tritten an. Diese flüchtete in ihren Pkw, schloss sich ein und alarmierte die Polizei. Auch gegenüber den kurz darauf eintreffenden Polizeibeamten reagierte der 22jährige aggressiv, so dass die Beamten ihm Handschellen anlegen mussten. Hierbei trat der Mann einen Beamten gegen den Oberschenkel und versuchte zu flüchten. Die Beamten mussten letztlich Tränengas einsetzen, um den Randalierer überwältigen zu können. Er wurde in Gewahrsam genommen, auf ihn kommt ein Strafverfahren zu. Ein Polizeibeamter sowie die Autofahrerin wurden durch die Angriffe leicht verletzt.

