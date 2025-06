Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Werl-Aspe - 11-Jähriger kollidiert mit Auto

Lippe (ots)

(BB) Am Samstagnachmittag gegen 15:29 Uhr befuhr ein 11-Jähriger mit seinem E-Bike den Gehweg der Geschwister-Scholl-Straße. Zur gleichen Zeit befuhr ein 34-Jähriger aus Bad Salzuflen mit seinem schwarzen BMW die Geschwister-Scholl-Straße von der Oststraße in Fahrtrichtung der Straße Am Schormanns Busch. Augenscheinlich ungebremst fuhr der 11-Jährige in Höhe der Hausnummer 3 von dem Gehweg auf die Straße und kollidierte dort mit dem vorbeifahrenden Auto des 34-Jährigen. Auffällig war, dass der Junge keinen Fahrradhelm trug. Der Vater des Jungen erschien vor Ort. Durch den Zusammenstoß mit dem Auto stürzte der 11-Jährige und zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde im Beisein seines Vaters vorsorglich mit dem Krankenwagen in ein in der Nähe befindliches Klinikum transportiert. Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat in Detmold unter der Telefonnummer 05231/609-0 zu melden.

