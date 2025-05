POL-UN: Unna - E-Scooter-Fahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Werne (ots) - Bislang unbekannte Täter haben am Dienstag (27.05.2025) einen Snackautomaten an der Werner Straße in Werne-Stockum beschädigt und Nahrungs- und Genussmittel aus diesem entwendet. Zeugen haben mehrere Personen beobachtet, die gegen 01.30 Uhr an dem Automaten rüttelten und darauf einschlugen. Weitere Zeugenhinweise bitte an die Polizei Werne: 02389 921 3420, 02303 921 0 oder per Mail: ...

