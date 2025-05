Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Unbekannter Täter tritt auf Hund ein

Kamen (ots)

Am Donnerstag (22.05.2025) ereignete sich zwischen 16.00 Uhr und 16.10 Uhr eine Gewalttat zum Nachteil eines kleinen weißen Hundes vor einem Drogeriemarkt am Willy-Brandt-Platz in der Kamener Innenstadt.

Ein derzeit unbekannter Mann soll sich - Zeugenaussagen zu Folge - schnellen Schrittes auf den vor dem Drogeriemarkt angeleinten Hund zubewegt und gezielt auf diesen eingetreten haben.

Nach der Tat entfernte sich der Mann von der Örtlichkeit - Fahndungsmaßnahmen blieben bislang erfolglos.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben:

- ca. 30 Jahre - hagere Statur - ca. 1,70 m - schwarz gekleidet mit schwarzer Kapuze auf dem Kopf und einem schwarzen Rucksack - auffällig schneller, straighter Gang

Weitere Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Kamen unter 02307 921 3220 oder 02303 921 0. Die Kontaktaufnahme kann auch per Mail erfolgen: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell