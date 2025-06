Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe-Nienhagen. Einbrüche in zwei Einfamilienhäuser.

Lippe (ots)

In Nienhagen kam es am Wochenende zu zwei Wohnungseinbrüchen. Zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen (28./29.06.2025) verschafften sich Einbrecher auf bislang unbekannte Weise Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Herforder Straße. Sie durchwühlten die Räumlichkeiten auf der Suche nach Diebesgut und stahlen Bargeld. In der Weststraße gelangten Unbekannte zwischen Freitagnachmittag und Sonntagabend (27. - 29.06.2025) vermutlich über die Tür des Wintergartens in ein Einfamilienhaus. Auch hier entwendeten die Kriminellen Bargeld. Das Kriminalkommissariat 2 sucht Zeugen zu den Einbrüchen: Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte telefonisch unter (05231) 6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell