POL-MFR: (484) Mitteilung über mutmaßlich bewaffenete Person sorgte für größeren Polizeieinsatz an einer Schule in Roth

Mitteilung über mutmaßlich bewaffnete Person sorgte für größeren Polizeieinsatz an einer Schule in Roth

Am Freitagmittag (09.05.2025) löste die Beobachtung eines möglicherweise bewaffneten Mannes im Bereich einer Schule in Roth einen Einsatz mit zahlreichen Einsatzkräften aus. Inzwischen haben die Polizeibeamten die Schule abgesucht und alle Schüler an ihre Eltern übergeben. Hierbei trafen die Polizisten keine verdächtige Person an.

Gegen 12:20 Uhr ging eine Mitteilung über einen mutmaßlich bewaffneten Mann im Bereich der Schule in der Peter-Henlein-Straße ein. Neben alarmierten Streifen der örtlich zuständigen Polizeiinspektion Roth kamen Beamte benachbarter Dienststellen, des Einsatzzuges Schwabach, des USK Mittelfranken sowie des SEK vor Ort und sperrten zunächst die angrenzenden Straßen ab. Im weiteren Verlauf suchten das SEK und später das USK Mittelfranken das Schulgebäude ab. Die rund 440 Schüler, welche sich zu diesem Zeitpunkt noch mit ihren Lehrern in den Klassenzimmern befanden, wurden nach und nach ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Schüler und Eltern wurden hierbei von rund 60 Einsatzkräften des Bayerischen Roten Kreuzes, der Johanniter, der Feuerwehr und der Notfallseelsorge betreut.

Im Zuge der Maßnahmen trafen die Beamten einen Mann an und überprüften diesen. Es ergaben sich jedoch keine Hinweise, die darauf schließen ließen, dass er mit dem Geschehen in Verbindung steht.

Gegen 16:40 Uhr beendeten die Einsatzkräfte die Absuche des Schulgebäudes. Eine verdächtige Person konnte hierbei nicht aufgefunden werden. Die weiteren Ermittlungen in diesem Zusammenhang führt das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Schwabach.

Die Grund- und Mittelschule wird die Eltern im Nachgang ergänzend mit einem Elternbrief informieren. Zudem wird in der Schule eine entsprechende Nachbereitung stattfinden, in deren Fokus unter anderem verschiedene Betreuungsangebote stehen.

