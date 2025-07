POL-HF: Unbekannte brechen Pkw auf - Fahrzeugteile entwendet

Bünde (ots) - (hd) In der Nacht von Sonntag (06.07.20225) auf Montag (07.07.2025) wurde in Bünde ein Kassenautomat am Parkplatz eines an der Kaiser-Wilhelm-Straße gelegenen Modegeschäftes aufgebrochen. Aus diesem wurde Bargeld entwendet. Durch die Auswertung von Videoaufnahmen konnte festgestellt werden, dass sich die Straftat um 01:43 Uhr ereignete. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: männlich, u.a. ...

mehr