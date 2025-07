Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Immendingen, Lkr. Tuttlingen) Unfall auf der Schwarzwaldstraße - insgesamt rund 20.000 Euro Schaden (30.07.2025)

Immendingen (ots)

Insgesamt rund 20.000 Euro Schaden sind die Folgen eines Unfalls, der am Mittwochabend auf der Schwarzwaldstraße passiert ist. Gegen 23 Uhr war ein 51-Jähriger mit einem Audi Q5 von Geisingen in Richtung Immendingen unterwegs. Kurz vor dem Kreisverkehr zu Beginn der Schwarzwaldstraße verlor er die Kontrolle über seinen Wagen, überfuhr in der Folge die Verkehrsinsel, ein Verkehrszeichen und anschließend den Kreisverkehr, auf dem das Auto gegen das Stadtwappen aus Beton prallte und schließlich liegen blieb. An dem Audi, der nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste, entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Die Feuerwehr kümmerte sich um die Verunreinigung durch ausgelaufene Betriebsstoffe.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell