Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen im Schwarzwald

Schwarzwald Baar Kreis) 2.000 Euro Schaden nach Unfallflucht (30.07.2025 - 31.07.2025)

St. Georgen im Schwarzwald (ots)

Auf der Goethestraße hat sich im Zeitraum von Mittwoch, 14:30 Uhr, bis Donnerstag, 7:00 Uhr, eine Unfallflucht ereignet. Der unbekannte Unfallverursacher beschädigte einen auf Höhe der Hausnummer 14 am rechten Fahrbahnrand geparkten blauen Ford. Den Schaden schätzt die Polizei auf circa 2.000 Euro. Wer in dem Zeitraum einen Unfall wahrgenommen hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier St. Georgen (07724 / 959500) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell