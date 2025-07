Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen

Schwarzwald Baar Kreis) Unfallflucht beim Bahnhof (30.07.2025)

VS-Villingen (ots)

Zu einer Unfallflucht ist es am Mittwoch, gegen 7:30 Uhr auf dem Bahnhofsparkplatz gekommen. Bei der Rückkehr zu ihrem schwarzen Citroen bemerkte eine 34-Jährige, dass ein bislang unbekannter Autofahrer ihren Wagen an dessen rechter Seite beschädigte. Die Höhe des Schadens beläuft sich auf etwa 2.500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Villingen, unter der Nummer 07721 / 6010, in Verbindung zu setzen.

