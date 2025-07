Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gottmadingen, Lkr. Konstanz) Unbekannter mit grauem SUV mit Schweizer Kennzeichen nötigt und bespuckt Mazda-Fahrerin - Polizei sucht Zeugen (30.07.2025)

Gottmadingen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Nötigung im Straßenverkehr, die sich am Mittwoch, am frühen Abend, auf der Hauptstraße ereignet hat. Gegen 17.50 Uhr war eine 43-Jährige mit einem Mazda auf der Hauptstraße in Richtung Singen unterwegs. Hinter ihr fuhr ein Mann mit einem grauen SUV mit Schweizer Kennzeichen, der versuchte, sie durch dichtes Auffahren und dauerhaftes Hupen dazu zu drängen schneller zu fahren. Nachdem die Frau abbog, hielt der Unbekannte neben ihr an, stieg aus, beleidigte die 43-Jährige und bespuckte sie schließlich durch das halbgeöffnete Fenster. Anschließend fuhr er davon.

Zum Aussehen des Mannes ist lediglich bekannt, dass er etwa 40 Jahre alt war, eine normale Statur und blondes, dünnes Haar hatte.

Sachdienliche Hinweise auf den unbekannten Autofahrer mit dem grauen SUV mit Schweizer Kennzeichen nimmt das Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell