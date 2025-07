Feuerwehr Gevelsberg

FW-EN: Fahrzeugbrand auf der BAB 1

Gevelsberg (ots)

Am Samstagmittag musste die Feuerwehr zu einem brennenden PKW auf der BAB 1 in Fahrtrichtung Köln ausrücken. Kurz vor dem AK-Nord brannte ein PKW auf dem Standstreifen in voller Ausdehnung und das Feuer drohte auf die Schallschutzwand überzugreifen. Umgehend eingeleitete Löschmaßnahmen konnten eine Ausbreitung verhindern und den in Vollbrand stehenden PKW schnell ablöschen. Während des laufenden Einsatzes waren zwei Fahrspuren in Fahrtrichtung Köln gesperrt. Neben den Kräften der Hauptwache war auch der Löschzug Nord mit alarmiert.

