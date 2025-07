Feuerwehr Gevelsberg

FW-EN: Verkehrsunfall auf der Autobahn - Fahrzeugbrand sorgt für Vollsperrung

Gevelsberg (ots)

Auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Köln kam es am Dienstagmorgen zu einem Verkehrsunfall zwischen 2 PKW. Nach dem Zusammenstoß fing eines der Fahrzeuge umgehend Feuer. Bei Eintreffen der Feuerwehr brannte das Fahrzeug in voller Ausdehnung, glücklicherweise konnte der Fahrer sich selbst aus dem Fahrzeug befreien. Die Autobahn wurde voll gesperrt und eine Brandbekämpfung eingeleitet. Die verletzte Person wurde vor Ort rettungsdienstlich versorgt. Anschließend erfolgte der Transport in ein Krankenhaus. Der Einsatz stellte die Feuerwehr vor besondere Herausforderungen, da die hohen Temperaturen eine erhebliche Belastung für die Einsatzkräfte darstellten. Nach über einer Stunde war der Einsatz beendet und die Fahrbahn konnte teilweise wieder freigegeben werden. Im Einsatz waren die Kräfte der Hauptwache gemeinsam mit den Löschzügen 2 und 3.

