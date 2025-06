Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Sachbeschädigungen im Innenstadtbereich von Saarbrücken

Saarbrücken (ots)

Am Abend des 25. Juni 2025 kam es im Innenstadtbereich von Saarbrücken zu mehreren Sachbeschädigungen, die mutmaßlich durch die gleiche männliche Person begangen wurden. Der Tatverdächtige konnte im Rahmen einer Fahndung in Tatortnähe festgestellt und zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen werden. Im Zeitraum zwischen 20:50 Uhr und 21:30 Uhr wurden der Polizei insgesamt drei Sachverhalte gemeldet: - Gegen 20:50 Uhr wurde in einem Kreuzungsbereich im Nauwieser Viertel ein geparkter PKW durch eine männliche Person mittels Steinwurf beschädigt. - Etwa 25 Minuten später wurde eine Sachbeschädigung an einer öffentlichen Damentoilette am "OneBeach" unterhalb der Bismarckbrücke gemeldet. - Gegen 21:30 Uhr beobachteten mehrere Zeugen, wie ein Mann einen Stein gegen einen Infokasten der Basilika St. Johann warf, wodurch die Scheibe zu Bruch ging. Zusätzlich gingen weitere Hinweise zu einer randalierenden männlichen Person in Tatortnähe ein. Lediglich die Geschädigte der Sachbeschädigung am PKW war vor Ort anwesend. Die Zeugen beschrieben den mutmaßlichen Täter übereinstimmend als: - männlich, etwa 30 Jahre alt, ca. 185 cm groß - europäisches Erscheinungsbild, hellbraune Haare - trug ein dunkles ärmelloses Kapuzenoberteil mit heller Aufschrift auf dem Rücken, eine kurze Hose, "Schlappen" - ungepflegtes Erscheinungsbild - führte zum Tatzeitpunkt einen Stein mit sich Die männliche Person konnte im Umfeld des letzten Tatortes durch polizeiliche Einsatzkräfte festgestellt und zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen werden. Die Polizei Saarbrücken-Stadt bittet daher um Hinweise aus der Bevölkerung. Personen, die etwas zum Tathergang oder weiteren Zeugen beitragen können sowie mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich umgehend mit der Polizei Saarbrücken-Stadt unter der Telefonnummer 0681/9321-233 in Verbindung zu setzen.

