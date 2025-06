Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach dem entwichenen Strafgefangenen Christoph Erwin Ziegler

Saarbrücken Saarland (ots)

Die am 20.06.2025 veröffentlichte Fahndung nach dem JVA Häftling Herr Christoph Erwin Ziegler wird hiermit zurückgenommen. Die gesuchte Person wurde nach Hinweisen aus der Bevölkerung in einer leerstehenden Wohnung in Saarbrücken lokalisiert und widerstandslos festgenommen. Im Anschluss wurde der Mann der JVA Saarbrücken zugeführt.

Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe bei der Suche.

Die Medienvertreter werden gebeten, die Bilder der gesuchten Person zu löschen.

