Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Polizei sucht Zeugen nach Sachbeschädigung an Kfz. in Schafbrücke - mindestens sechs zerkratzte PKW

Saarbrücken (ots)

Zwischen Montag, 23. Juni 2025, 19:00 Uhr und Dienstag, 24. Juni 2025, 09:25 Uhr wurden im Saarbrücker Stadtteil Schafbrücke mindestens sechs PKW durch einen bislang unbekannten Täter beschädigt.

Die Fahrzeuge waren in der Straße Unterer Geisberg zwischen Hausnummer 11 und 15 am Fahrbahnrand geparkt und wurden offensichtlich mit einem spitzen Gegenstand auf der zum Gehweg zeigenden Seite verkratzt. An allen PKW entstand Sachschaden in Form von waagerecht bzw. wellenförmig verlaufenden Kratzern im Lack.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt (Tel. 0681/9321-233) in Verbindung zu setzen.

