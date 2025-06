FW-EN: Verkehrsunfall BAB1 und Tier in Notlage

Feuerwehr Gevelsberg

Am Sonntag 29.06.2025 wurde die Feuerwehr Gevelsberg mit der hauptamtlichen Wachabteilung sowie dem Löschzug 3 der Freiwilligen Feuerwehr um 13:18 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf die BAB 1 in Fahrtrichtung Köln alarmiert. Hier kollidierte ein Fahrzeug mit der Mittelleitplanke und wurde hierbei massiv beschädigt.

Bei Eintreffen der Feuerwehr waren die Fahrerin des PKW und ihr 21-monatiges Kleinkind bereits aus dem PKW ausgestiegen und von Ersthelfern betreut worden. Bis zum Eintreffen des ebenfalls alarmierten Notarzt und Rettungsdienst wurden beide Personen von der Feuerwehr medizinisch erst versorgt. Zudem wurde der Brandschutz sichergestellt und auslaufende Betriebsstoffe aufgefangen.

Beide Fahrzeuginsassen wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Die Einsatzstelle wurde der Autobahnpolizei zur Ermittlung des Unfallhergangs übergeben.

Am Abend um 21:35 Uhr rückten zwei Feuerwehrbeamte zu einem Tier in Notlage aus. Auf der Haßlinghauser Straße wurde ein verletzter Hund von einem Passanten gefunden. Wie schwer der Hund verletzt wurde und aus welcher Ursache konnten die Einsatzkräfte vor Ort nicht feststellen. Das Tier wurde an der Feuerwache vom Bereitschaftsdienst des Ordnungsamt in Empfang genommen und einer Tierklinik zugeführt.

