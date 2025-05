Feuerwehr Gevelsberg

FW-EN: Einsätze am Freitag

Gevelsberg (ots)

Am gestrigen Freitagnachmittag wurde der Einsatz für die hauptamtliche Wache durch einen "Böller" ausgelöst. Durch einen extrem lauten Knall in der Breddestraße, alarmierten Anwohner die Feuerwehr. Festgestellt werden konnte vor Ort nur noch die Stelle, an dem der Knallkörper gezündet wurde. Wenig später ging es zu einer verschlossenen Wohnungstür, hinter der eine hilflose Person vermutet wurde. Hier öffnete die Person selbstständig die Tür. Am frühen Abend ereigneten sich zwei Verkehrsunfälle. Auf der Hagener Straße kam es zu einem Auffahrunfall mit 3 PKW. Alle 6 involvierten Personen kamen mit dem Schreck davon. Eine Insassin wurde jedoch zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht. Kurze Zeit später ereignete sich ein weiterer Verkehrsunfall auf der Kölner Straße. Durch den Zusammenstoß zweier PKW wurde eines der beiden Fahrzeuge auf die neben der Straße verlaufende Gleisanlage geschleudert. Verletzt wurde hier zum Glück niemand. Gegen 22:00 Uhr sollte die Drohnengruppe dann nach Breckerfeld, zur Unterstützung der Feuerwehr. Gemeldeter Rauch über der Glörtalsperre löste die Alarmierung aus. Da sich dies nicht bestätigte, konnte der Einsatz abgebrochen werden.

