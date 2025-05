FW-EN: Mehrere Einsätze für die Gevelsberger Feuerwehr

Feuerwehr Gevelsberg

Mehrere Einsätze für die Gevelsberger Feuerwehr

Am gestrigen Samstag wurde die Feuerwehr Gevelsberg zu insgesamt 5 Einsätzen alarmiert. Gleich am Morgen wurde eine Rauchentwicklung aus einer Wohnung in der Nelkenstr. gemeldet. Recht schnell stellte sich heraus, daß die Verrauchung auf angebranntes Essen auf dem Herd zurückzuführen war. Die Wohnung wurde durch die Feuerwehr maschinell belüftet. So konnte die Bewohnerin, die die verrauchte Wohnung vorbildlich schnell verlassen und erste Fenster geöffnet hatte, schnell wieder in ihre Wohnung zurück. Insgesamt 13 Kräfte der Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Polizei rückten zum Einsatz aus. Weitere Kräfte blieben in Bereitstellung an den Gerätehäusern.

Im weiteren Verlauf des Tages rückten Kräfte der Hauptwache zweimal aus um den Rettungsdienst beim Transport von Patienten zu unterstützen und einmal, um eine Ölspur auf der Berchemallee abzustreuen. Gereinigt wurde die Straße im Anschluss durch die Technischen Betriebe der Stadt.

Am frühen Abend wurde eine Rauchentwicklung aus einem Trafohäuschen am Bahnhof Knapp gemeldet. Die Hauptwache, der LZ2, Rettungsdienst und Polizei rückten zu diesem Einsatz aus. Vor Ort stellte die Feuerwehr fest, daß nicht das Trafohäuschen selbst, sondern ca. 10qm Buschwerk an der Böschung neben Bahnsteig und Trafostation brannten. Eine Schlauchleitung wurde vom Bahnhofsparkplatz bis zum Bahnsteig gelegt und so konnte das Feuer durch zwei Trupps schnell unter Kontrolle gebracht werden. Nach einer knappen Stunde wurde der Einsatz beendet.

