Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Spendenübergabe der Polizei Frankenthal an das Kinderhospiz "Sterntaler" in Dudenhofen

Bild-Infos

Download

Frankenthal/Dudenhofen (ots)

Am 14.11.2024 besuchte eine Dienstgruppe der Polizei Frankenthal das Kinderhospiz "Sterntaler" in Dudenhofen. Hintergrund hierfür war, dass im Rahmen einer dienststelleninternen Veranstaltung eine Geldsumme von 444 Euro gesammelt wurde. Diese wurde im Rahmen des Besuches an die Verantwortlichen des Kinderhospizes als Spende übergeben. Neben der Spendenübergabe konnten die Kolleginnen und Kollegen Eindrücke über die Arbeit des Hospizes erlangen, welches lebensverkürzt erkrankte Kinder und deren Angehörige auf einem schweren Weg begleitet und unterstützt. Besonders erwähnenswert ist, dass die Arbeit des Hospizes zum Großteil über Spenden finanziert werden muss. Die Arbeit der Mitarbeiter verdient hierbei großen Respekt und Anerkennung. Im Anschluss an die Einblicke in die Arbeit des Vereins wurde der mitgeführte Streifenwagen zwei interessierten Kindern vorgeführt und Eindrücke in die tägliche Polizeiarbeit vermittelt, ebenso wurden Fragen der Kinder und der Mitarbeiter in einem offenen Austausch beantwortet.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell