POL-HF: Auseinandersetzung auf Parkplatz- Tatverdächtige flüchten

Herford (ots) - (sls) In Herford kam es am Samstagnachmittag (30.3.) zu einem Verkehrsunfall auf der Bauvereinstraße, bei dem drei Fahrzeuge beschädigt wurden. Gegen 14.40 Uhr befand sich eine 58-Jährige BMW-Fahrerin auf der Bauvereinstraße in Richtung Innenstadt. In Höhe der Hausnummer 5 beabsichtigte die BMW-Fahrerin aus Herford an einem, am rechten Fahrbahnrand ...

mehr