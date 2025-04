Feuerwehr Gevelsberg

FW-EN: Brandeinsatz in der Mittelstraße

Gevelsberg (ots)

Am Mittwochnachmittag wurde die Feuerwehr zu einem gemeldeten Brand in einem Gebäude in der Mittelstraße gerufen. Bereits beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte drang dichter Rauch aus dem Gebäude. Sofort gingen zwei Trupps unter Atemschutz in das betreffende Objekt vor. Dabei wurde der Treppenraum und die mit dem Brand beaufschlagte Wohnung nach Personen abgesucht. In einer über dem Brand gelegenen Wohnung wurde eine Bewohnerin mit einer Fluchthaube sicher durch den verrauchten Treppenraum ins Freie geführt. Sie konnte dort wohlbehalten dem Rettungsdienst zur Überprüfung eventueller Rauchgasintoxikation übergeben werden. Im weiteren Verlauf konnte die Person dann ohne gesundheitliche Schäden entlassen werden. Parallel wurde die Brandbekämpfung in der Wohnung begonnen. Hier war es zu einem ausgedehnten Küchenbrand mit Übergriff auf einen Teil der Einrichtung gekommen. Der Brand konnte schnell mit einem C-Rohr abgelöscht werden. Abschließend wurde das Gebäude und die Brandwohnung mit einem Hochleistungslüfter entraucht. Die betreffende Wohnung ist derzeitig nicht mehr bewohnbar. Neben den Kräften der Hauptwache waren auch die Löschzüge Mitte und Ost eingebunden. Der Löschzug Nord sicherte während der zweistündigen Einsatzdauer den Grundschutz für das Stadtgebiet.

Original-Content von: Feuerwehr Gevelsberg, übermittelt durch news aktuell