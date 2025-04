Feuerwehr Gevelsberg

FW-EN: Feuerwehr Gevelsberg am Dienstag mehrfach im Einsatz

Gevelsberg (ots)

Am Dienstag den 1. April 2025 wurde die Feuerwehr Gevelsberg um 14:18 Uhr zunächst zu einer Tragehilfe für den Rettungsdienst in die Wittener Straße alarmiert. Die zwei ausgerückten Feuerwehrbeamten unterstützen die Kollegen beim Transport vom Krankentransportwagen zurück in die Wohnung der Person. Der Einsatz endete um 14:44 Uhr.

Um 16:05 Uhr wurde dann die Feuerwehr in die Südstraße zu einem Gasgeruch in einem Gebäude gerufen. Dort eingetroffen ging ein Trupp unter Atemschutz in das Gebäude zu ersten Messungen vor. Hier konnten keine gefährlichen Gaskonzentrationen festgestellt werden. Der ebenfalls durch die Leitstelle alarmierte Energieversorger führte im Anschluss im Beisein der Feuerwehr ebenfalls Messungen durch. Auch hier konnte ein Gasaustritt ausgeschlossen werden. Neben der hauptamtlichen Wachbesatzung waren ebenfalls der Löschzug 1, der Einsatzführungsdienst, der Rettungsdienst sowie die Polizei an der Einsatzstelle. Der Einsatz endete um 16:48 Uhr.

Um 17:52 kam es dann zu einer Alarmierung auf die BAB1 Fahrtrichtung Köln. Hier sollte es in der Ausfahrt zur BAB46 zu einer Fahrbahnverunreinigung durch Dieselkraftstoff gekommen sein. Nach Erkundung des Gerätewagen-Umweltschutz und des Löschfahrzeugs an der Örtlichkeit konnte dies nicht bestätigt werden. Nach Rücksprache mit der Leitstelle konnte der Einsatzort in der Gegenrichtung ausgemacht werden. Hierhin wurde dann die zuständige Feuerwehr Schwelm alarmiert. Mit Rückkehr an der Feuerwache endete dieser Einsatz um 18:27 Uhr für die vier ausgerückten Kräfte der Hauptwache.

Original-Content von: Feuerwehr Gevelsberg, übermittelt durch news aktuell