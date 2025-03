FW-EN: 5 Einsätze am Freitag

Feuerwehr Gevelsberg

Am gestrigen Freitag wurde die Gevelsberger Feuerwehr zu insgesamt 5 Einsätzen alarmiert. Gegen Mittag musste eine Ölspur in der Weststr. durch die Kräfte der Hauptwache abgestreut, und das Bindemittel wieder aufgenommen werden. Über den Nachmittag haben zwei automatische Brandmeldeanlagen im Stadtgebiet für Einsätze gesorgt. Eine in einem Wohn- und Pflegeheim für ältere Menschen an der Hagener Str. Hier wurde eine Kaffeemaschine auf einer heißen Herdplatte abgestellt, wodurch es zu einer Verrauchung kam. Die Feuerwehr musste lediglich Lüftungsmaßnahmen durchführen. Eine weitere Anlage einer Firma in der Straße Am Sinnerhoop hatte ausgelöst, weil ein Plastikteil durch einen Heizstrahler so sehr erwärmt wurde, dass es auch hier zu einer kurzzeitigen Rauchentwicklung kam. Maßnahmen durch die Feuerwehr waren nicht vonnöten. Am frühen Abend wurden die Kräfte der Hauptwache und der Löschzüge 1 und 2 zu einer gemeldeten Rauchentwicklung aus einem Gebäude in der Nordstr. gerufen. Vor Ort stellte sich heraus, dass die Verrauchung aus einem Kamin des Hauses kam. In einer Wohnung des Hauses wurde ein Kamin nach längerer Zeit erstmalig wieder betrieben, wodurch es, mutmaßlich auch durch die Verwendung von dafür nicht vorgesehenem Brennmaterial, zu der starken Verrauchung kam. Durch die Feuerwehr wurde der Kamin von innen und außen kontrolliert und das Gebäude mit Messgeräten auf der Suche nach weiteren Verrauchungen und erhöhten Kohlenstoffmonoxidkonzentrationen ohne Feststellung begangen. An den ebenfalls alarmierten zuständigen Bezirksschornsteinfeger konnte die Einsatzstelle nach etwa einer Stunde übergeben werden. Vor Ort waren insgesamt 42 Kräfte der Feuerwehr, sowie Rettungsdienst und Polizei. Gegen 22:45 Uhr wurde die Feuerwehr zur Unterstützung der Polizei zu einem verletzten Hund an der Schwelmer Str. gerufen. Der Versuch das Tier zu fangen gestaltete sich für Feuerwehr und Polizei äußerst schwierig. So dauerte dieser Einsatz fast 3,5 Stunden, bis ein Mitarbeiter des Ordnungsamtes das Tier zur Behandlung noch in der Nacht einer Tierklinik zuführen konnte.

