Feuerwehr Gevelsberg

FW-EN: Wohnhausbrand in der Nacht

Bild-Infos

Download

5 weitere Medieninhalte

Gevelsberg (ots)

Am Sonntag startete der Dienst für die hauptamtliche Wache mit einer ausgelösten Brandmeldeanlage in der Hammerstrasse. Es handelte sich um einen Fehlalarm. Gegen Mittag wurde das Verbrennen von Papier eines Nachbarn gemeldet, welcher vor Eintreffen der hauptamtlichen Wache bereits gelöscht wurde. Ein Eingreifen war so nicht erforderlich. Am frühen Abend ging es dann erneut für die Hauptwache zu einem Brandeinsatz, ein Papiercontainer brannte in der Mühlenstrasse. Um 23 Uhr wurde die gesamte Wehr in die Schlebuscher Strasse alarmiert. Ein gemeldeter Wohnhausbrand sorgte für einen Großeinsatz der gesamten Feuerwehr Gevelsberg bis in die frühen Morgenstunden. Unterstützt wurden die Kräfte durch die Feuerwehr Wetter mit 2 Drehleitern. Bei dem Feuer wurden 2 Personen verletzt, eine davon schwer.

Original-Content von: Feuerwehr Gevelsberg, übermittelt durch news aktuell