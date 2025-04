Feuerwehr Gevelsberg

FW-EN: Feuerwehr Gevelsberg löscht brennende Sattelzugmaschine auf der A1

Gevelsberg (ots)

Am Samstag wurde die Feuerwehr Gevelsberg gegen Mittag auf die Bundesautobahn 1 alarmiert. Auf dem Rastplatz "Bruchmühle" sollte ein LKW brennen. Die Feuerwehr rückte mit der hauptamtlichen Wache, dem Einsatzführungsdienst, dem Einsatzleitwagen, sowie den Löschzügen 2 und 3 aus. Beim Eintreffen bestätigte sich die Lage, die Zugmaschine stand bereits in Vollbrand. Das Feuer drohte auf den mit Holz beladenen Auflieger über zu greifen. Da zunächst unklar war, ob sich noch eine Person im Fahrzeug befand, wurde umgehend eine Brandbekämpfung in Verbindung mit einer Menschenrettung eingeleitet. Zwei Trupps unter Atemschutz durchsuchten das Fahrerhaus. Glücklicherweise konnte schnell Entwarnung gegeben werden: Es befand sich keine Person im Fahrzeug, der Fahrer war auf dem gesamten Rastplatz nicht auffindbar. Demnach konnte sich ausschließlich auf die Brandbekämpfung konzentriert werden. Ein Übergreifen der Flammen auf den Sattelauflieger wurde verhindert. Um die Löschwasserversorgung sicherzustellen, wurde ein weiteres Tanklöschfahrzeug der Feuerwehr Ennepetal zur Einsatzstelle nachgefordert. Nach Abschluss der Löscharbeiten wurde das Fahrzeug mit Wärmebildkameras auf mögliche Glutnester kontrolliert und abschließend mit einem Schaumteppich abgedeckt. Während des Einsatzes auf der Autobahn stellte der Löschzug 1 die Einsatzbereitschaft für das Stadtgebiet an der Hauptwache sicher. Die Feuerwehr Gevelsberg war mit rund 40 Einsatzkräften etwa 90 Minuten im Einsatz. Die Einsatzstelle wurde im Anschluss zur weiteren Ermittlung der Brandursache an die Kriminalpolizei übergeben.

