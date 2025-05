FW-EN: Feuerwehr Gevelsberg auf BAB1 im Einsatz

Gevelsberg (ots) - Mehrere Einsätze für die Gevelsberger Feuerwehr Am gestrigen Samstag wurde die Feuerwehr Gevelsberg zu insgesamt 5 Einsätzen alarmiert. Gleich am Morgen wurde eine Rauchentwicklung aus einer Wohnung in der Nelkenstr. gemeldet. Recht schnell stellte sich heraus, daß die Verrauchung auf angebranntes Essen auf dem Herd zurückzuführen war. Die Wohnung wurde durch die Feuerwehr maschinell belüftet. So ...

mehr