FW-EN: Sechs Einsätze für die Feuerwehr Gevelsberg am Dienstag

Gevelsberg

Am Dienstag, den 24. Juni 2025 wurde die hauptamtliche Wachabteilung der Feuerwehr Gevelsberg um 7:23 Uhr zu einem Industriebetrieb im Kalthoffs Park gerufen. Hier hatte die automatische Brandmeldeanlage ausgelöst da es durch einen technischen Defekt in der Produktion zu einer Rauchentwicklung einer Maschine. Noch vor Eintreffen der Feuerwehr wurde der Betrieb vorbildlich geräumt. Bei der Erkundung waren keine weiteren Schadensmerkmale ersichtlich und ein weitere Eingreifen der Feuerwehr nicht notwendig.

Um 9:27 Uhr rückte dann das Löschfahrzeug zu einem qualmenden Mülleimer in der Wasserstr. aus. Nach Kontrolle des Mülleimers musste man auch hier nicht tätig werden.

Um 10:50 Uhr wurde dann ein umgestürzter Baum in der Siedlerstraße gemeldet. Dieser sollte einen Hauseingang versperren. Vor Ort bestätigte sich die Meldung, denn die gesamte Baumkrone des etwa 20 Meter hohen Baumes lag in der Zuwegung eines Mehrfamilienhaus. Mittels Kettensäge wurde der Baum zerkleinert und die Zugänglichkeit des Gebäudes wieder hergestellt. Die vier Beamten der Hauptwache konnten den Einsatz nach circa 80 Minuten beenden.

Zu einem weiteren Einsatz wurde die Feuerwehr zusammen mit dem Rettungsdienst um 13:33 Uhr in die Teichstraße alarmiert. Aufgrund eines medizinischen Notfalls Sollte die Person die Wohnungstür nicht mehr öffnen können. Bei Eintreffen der Feuerwehr wurde die Wohnungstür doch geöffnet, so dass der Rettungsdienst umgehend mit der Versorgung beginnen konnte. Der Einsatz für die Feuerwehr endete nach wenigen Minuten vor Ort.

Am Abend wurde dann die hauptamtliche Wachabteilung, der Löschzug 1 sowie die ELW-Gruppe zu einem Gasgeruch in der Mylinghauserstraße gerufen. Unter Atemschutz wurde das Gebäude durch einen Trupp mit einem Messgerät auf einen Gasaustritt erkundet. Dies blieb ohne Erkenntnisse. Durch den Energieversorger wurden weitere Messungen sowie eine Leckmengenmessung durchgeführt welche ebenfalls alle ohne Schadensmerkmale blieben. Nach etwa anderthalb Stunden konnten die Mieter wieder in ihre Wohnungen und der Einsatz für die 25 Einsatzkräfte beendet werden.

Am Mittwochmorgen rückten zwei Beamte der Wachabteilung um 6:18 Uhr nach Silschede in die Straße Am Büffel zu einem Tier in Notlage aus. Bei Eintreffen der Feuerwehr hatte sich dieses aber schon von der Einsatzstelle entfernt. Nach Rücksprache mit der Anruferin konnte aber eine Gefährdung ausgeschlossen werden, da das Tier keine Anzeichen einer Verletzung zeigte und nur in ihrem Garten die Nacht verbrachte. Der einsatz endete um 6:53 Uhr.

