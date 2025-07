Feuerwehr Gevelsberg

FW-EN: Einsätze in Gevelsberg

Am Montag wurde die Feuerwehr Gevelsberg zu mehreren Einsätzen alarmiert. Morgens wurde ein umgestürzter Baum im Bereich der Asker Straße gemeldet. Dieser wurde dankenswerterweise vor Eintreffen der Feuerwehr durch einen zufällig vorbeifahrenden Baumdienst entfernt. Kurze Zeit später wurde eine Ölspur im Bereich Esborner Straße gemeldet. Diese wurde abgestreut, eine weitere Meldung über eine Ölspur im Bereich des Engelbert Tunnel bestätigte sich nicht. Am Nachmittag wurde dann ein Brand im Gebäude in der Mühlenstraße gemeldet. Aufgrund der Anfangsmeldung wurde neben der Hauptwache auch Alarm für die gesamte Freiwillige Feuerwehr gegeben. Vor Ort brannte es in einer Industriebrache. Der Brand konnte nach kurzer Zeit gelöscht werden, sodass die Kräfte nach über einer Stunde den Einsatz beenden konnten. Am Abend wurde die Hauptwache zu einer Türöffnung alarmiert. Es wurde sich gewaltfrei Zugang zur Wohnung verschafft. Zu einer weiteren Türöffnung wurde die Wachabteilung in der Nacht zur Hagener Straße gerufen. Aufgrund eines medizinischen Notfalls konnte der Bewohner die Tür nicht selbstständig öffnen. Die Tür wurde mittels Spezialwerkzeug geöffnet und der Rettungsdienst konnte den Bewohner versorgen.

