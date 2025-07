Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Talheim, K5919, Lkr. Tuttlingen) Unfall an der Einmündung der B523 auf die K5919 zwischen Talheim und Trossingen (29.07.2025)

Talheim, K5919 (ots)

Bereits am Dienstagmittag ist es an der Einmündung der Bundesstraße 523 auf die Kreisstraße 5919 zu einem Unfall gekommen, bei dem eine Person verletzt worden ist. Ein 52-jähriger Mercedes-Fahrer bog von der B523 nach links auf die K5919 in Richtung Trossingen ab und übersah dabei einen von links kommenden, vorfahrtsberechtigten 52-Jährigen, der ebenfalls mit einem Mercedes unterwegs war. Der Abbiegende erlitt infolge des Zusammenstoßes leichte Verletzungen. An beiden Autos entstand Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 13.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell