Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Körperverletzung

Zeugensuche

Übach-Palenberg-Marienberg (ots)

Am Dienstag, 22. April, schlug ein unbekannter Tatverdächtiger um 20.30 Uhr in einem Discounter an der Straße Grenzweg in Marienberg einer Mitarbeiterin der Filiale mit der Hand gegen den Arm. Zudem drückte er stark gegen ihre Schulter. Der Tatverdächtige war zwischen 35 und 40 Jahre alt und hatte ein südeuropäisches Erscheinungsbild. Er trug eine schwarze Jacke und eine braune Hose. Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem oben genannten Sachverhalt geben können. Zuständig ist in diesem Fall das Kriminalkommissariat Geilenkirchen der Kreispolizeibehörde Heinsberg unter der Telefonnummer 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell