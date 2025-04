Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Motorraddiebstahl

Gangelt (ots)

An der Heinrich-Josef-Otten-Straße in Gangelt entwendeten Unbekannte am Freitag, 18. April, zwischen 14.30 Uhr und 21.00 Uhr, ein Motorrad, das am Straßenrand parkte.

