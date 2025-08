Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Orsingen-Nenzingen, Lkr. Konstanz) Unbekannter dringt in Wohnhaus ein (01.08.2025)

Orsingen-Nenzingen (ots)

Ein Unbekannter ist in der Nacht auf Freitag in ein Wohnhaus "Im Scharten" eingedrungen. Gegen kurz nach 1 Uhr verschaffte sich der Unbekannte über ein Fenster unbefugt Zutritt zum Flur des Hauses. Von dort gelangte er in eine ebenfalls unverschlossene Wohnung im ersten Obergeschoss. Während der 38 Jahre alte Bewohner im Wohnzimmer schlief, machte sich der Eindringling in dessen Büro und Schlafzimmer zu schaffen. Durch Geräusche aufgeschreckt erwachte der 38-Jährige und schlug den Fremden in die Flucht. Der Unbekannte entfernte sich zunächst zu Fuß in Richtung Lindenhof, wo er schließlich in einen dunklen Pkw stieg und auf einem Waldweg davonfuhr.

Zu dem Mann liegt folgende Beschreibung vor: etwa 170 Zentimeter groß, sehr schlanke, schmächtige Statur. Bekleidet war er mit einer dunklen, langen Hose, einem hellen, langärmligen Oberteil und einer schwarzen Sturmhaube.

Zeugen, die gegen 01.30 Uhr Verdächtiges im Bereich "Im Scharten" beobachtet haben und denen eventuell der auf einem Waldweg in Richtung Eigeltingen davonfahrende Wagen mit überhöhter Geschwindigkeit aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Tel. 07771 9391-0 beim Revier Stockach zu melden.

