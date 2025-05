POL-PDNW: Betrunken mit dem Elektrorollstuhl unterwegs...

Neustadt/Weinstraße (ots) - Am 31.05.2025 um 02:00 Uhr wurde ein 24-Jähriger aus Neustadt/W. in der Martin-Luther-Straße in 67433 Neustadt/W. einer Personenkontrolle unterzogen. Dieser schob zu diesem Zeitpunkt sein Fahrrad. Da von dem Mann Atemalkoholgeruch ausging, wurde ein Vortest durchgeführt, welcher 0,30 Promille ergab. Ferner gab dieser an, dass er regelmäßig, auch am heutigen Tage, Cannabis konsumieren ...

