Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Wohnungseinbruch in der Straße "Hinterm Bild" (31.07.2025)

Tuttlingen (ots)

Am Donnerstag ist es in der Straße "Hinterm Bild" am helllichten Tag zu einem Wohnungseinbruch gekommen. Im Zeitraum zwischen 10 Uhr und 13.50 Uhr verschaffte sich ein Unbekannter über eine Mülltonne zunächst Zutritt zum Balkon einer Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses. Dort hebelte er das Badfenster auf und gelangte so in die Innenräume, die er durchwühlte und dabei mehrere wertlose Schmuckstücke erbeutete. Anschließend verließ er die Wohnung über die Balkontür und flüchtete.

Sachdienliche Hinweise und Beobachtungen nimmt das Polizeirevier Tuttlingen, Tel. 07461 941-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell